РИАМО (КОРОЛЕВ) – 8 сен. В подмосковном Королеве явка избирателей на выборах в городской совет депутатов на 15:00 составила более 15%, сообщил «РИАМО в Королеве» председатель территориальной избирательной комиссии (ТИК) Дмитрий Лободенков.

В воскресенье в Королеве проходят выборы в городской совет депутатов. Все 122 избирательных участка открылись в 8:00, проголосовать можно до 20:00.

«По данным на 15:00 на избирательных участках Королева проголосовали 26 183 человека, что составляет 15,14%», – сказал Лободенков.

Он добавил, что выборы проходят без нарушений. На участках работают наблюдатели от партий и общественной палаты.

Выборы проходят по пропорциональной системе в рамках единого избирательного округа. Это означает, что депутатские мандаты будут распределяться между списками кандидатов пропорционально голосам, поданным за данные списки, если они преодолели установленный барьер в 5% от числа голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Таким образом, будут избраны 30 депутатов городского совета депутатов.

Территориальная избирательная комиссия зарегистрировала на выборы шесть партий.