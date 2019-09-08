РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 8 сен. В подмосковном Подольске разыскивают 18-летнего Джафарова Ульви Натиг оглы, который пропал четыре дня назад в поселке Быково, следует из ориентировки УМВД России по городскому округу Подольск, появившейся в распоряжении «РИАМО в Подольске».

«Стрелковским пунктом полиции УМВД России по городскому округу Подольск разыскивается 18-летний молодой человек, 2001 года рождения, зарегистрированный в поселке Быково Подольска, который 4 сентября вышел из дома и до настоящего времени не вернулся», – говорится в документе.

На вид Джафарову 18 лет, рост 190-192 сантиметра, кавказской внешности, среднего телосложения. Его приметы: глаза черные, волосы черные средней длины. На шее справа имеется родинка. Ранее из дома не уходил.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о его местонахождении, просят сообщить ее по телефону: 112 или 8(495)549-40-01; 8(496)763-02-63.