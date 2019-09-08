РИАМО - 8 сен. На День города Электростали местные жители смогли принять участие в самом массовом чаепитии в мире, весь чай разливался из большого самовара, объем которого составил 750 литров, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа Электросталь.

«Для города этот Самовар – особенный проект, к нему мы шли два года. Хотим сохранить и популяризовать наше историческое наследие, укрепить традиции добрососедства, а также внести свою лепту в развитие туристической привлекательности Московской области и России. Кроме того, мы же промышленный центр Подмосковья, и наш Самовар изготовлен из той самой знаменитой стали, в честь которой назван город», - сказал глава Электростали Владимир Пекарев.

Презентация самовара прошла на центральной площади. Всего в массовом мероприятии приняли участие более 40 тысяч человек.

Высота необычного самовара составляет 4,23 метра. Он изготовлен из нержавеющей стали марки AISI 304, декоративные элементы – из латуни. Предусмотрены четыре раздаточных крана для разлива кипятка. За одну растопку из Самовара можно наполнить более 4000 чашек.

Кроме массового чаепития, в рамках Дня города были организованы выставка ретроавтомобилей и музей под открытым небом.