РИАМО - 8 сен. Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов вместе с главой городского округа Реутов Станиславом Каторовым посетил участки для голосования на выборах в местный совет депутатов наукограда и призвал жителей Подмосковья активнее включаться в выборный процесс.

«Единый день голосования затронет всю страну – сегодня пройдет более 15 тысяч выборов различного уровня, в том числе и в Московской области. Выборы в местные советы депутатов городских округов и муниципальных районов состоятся в более чем 30 муниципальных образованиях региона. Призываю всех ответственных граждан поучаствовать в выборах. Летом прошла очень активная избирательная кампания, и достойные кандидаты показали себя соответствующе – у избирателей на встречах было много возможностей принять решение», – сказал Брынцалов во время посещения избирательных участков.

Он отметил высокий уровень организации выборов в Реутове, подчеркнув грамотность сотрудников и отсутствие очередей на избирательных участках.

«Все сотрудники грамотные, вежливые, приветливые, нет очередей, работают наблюдатели, а, помимо самого голосования, на участках организовано множество развлекательных мероприятий, которые делают этот день действительно ярким воскресным праздником», — отметил Брынцалов.

Говоря в целом о проведении выборов 8 сентября, он подчеркнул, что избирательных участков в каждом муниципальном образовании региона много, и они расположены максимально удобно – в помещениях учреждений образования, здравоохранения, культуры, торговых центрах, офисных и административных зданиях, воинских частях.

«Иными словами, максимально созданы все условия для того, чтобы каждый неравнодушный к судьбе своего города житель нашел время, возможность и пришел проголосовать за достойного, по их мнению, кандидата», – сказал Брынцалов.

По данным на 14:00 на выборах в совет депутатов городского округа Реутов проголосовали 7756 избирателей, процент явки составил 11,04%.