РИАМО - 8 сен. В московском метро и на МЦК пассажиры забыли почти 1,9 тысячи разных вещей за последние два месяца лета, а с начала года на склад забытых вещей на станции «Котельники» попало более 7 тысяч предметов, говорится в сообщении информационного центр транспортного комплекса города Москвы.

В основном люди забывают зонты, сумки и рюкзаки, но попадаются и действительно необычные вещи. Например, в метрополитене и на МЦК находили бутафорский меч, кассовый аппарат, перуанский ударный музыкальный инструмент кахон и книги «Метро 2033».

«В июле и августе пассажиры забыли в метро и на МЦК порядка 1,9 тысячи различных вещей. Почти половина предметов уже возвращена владельцам: более 600 вещей забрали на станциях и еще свыше 300 со склада забытых вещей метрополитена», - говорится в сообщении.

В московском метрополитене просят описывать забытые предметы максимально детально при оформлении заявки, это поможет найти их на складе. А обращаться с заявками можно прямо в приложении «Метро Москвы». Также в случае пропажи можно позвонить в контакт-центр «Московский транспорт» по номеру 8-495-539-54-54 или набрать 3210 с мобильного телефона.

Чтобы забрать свои вещи, нужно будет захватить с собой документ, удостоверяющий личность.