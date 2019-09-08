РИАМО - 8 сен. Более двух третей участников электронного голосования на выборах в Мосгордуму отдали свой голос, по данным на 14:15, сообщается в Telegram-канале «Общественный штаб».

«Явка на электронном голосовании на 14:15 составила 67,3%», — говорится в сообщении.

Электронное голосование доступно в трех избирательных округах: №1 (Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково), №10 (Северный, Лианозово, Бибирево) и №30 (Чертаново Центральное, Чертаново Южное). Больше всего избирателей проголосовали округе №1 — 69,1%. Во втором округе проголосовали 65,7%, в третьем — 61,9%.

В воскресенье в Москве открылись более 3,6 тысячи избирательных участков, найти свой участок можно с помощью специальной формы на портале mos.ru.

В единый день голосования москвичи выбирают 45 депутатов Московской городской думы седьмого созыва от 45 одномандатных округов.