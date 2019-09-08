РИАМО - 8 сен. На территории научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности Роскосмоса и по ее периметру задержали 17 человек, центр находится в поселке Власиха в Подмосковье, сообщается на официальном сайте Роскосмоса.

Сначала служба безопасности задержала трех человек. В ходе предварительного разбирательства выяснилось, что они собирались сделать фотографии на крыше режимного объекта и внутри него. Снимки они планировали опубликовать в интернете.

«Следствием было установлено, что предстоящей ночью с 7 на 8 сентября планировалось проникновение на территорию ФКП «НИЦ РКП» еще одной группы до 50 человек с целью проведения вандальных действий по отношению к оборудованию и других противоправных действий», — говорится в сообщении.

В воскресенье на контрольно-пропускном пункте и по периметру предприятия задержали еще 14 человек. Всех задержанных отправили в отдел полиции.

«Обо всем произошедшем было доложено руководству Госкорпорации «Роскосмос» и правоохранительным органам», — заключается в сообщении.