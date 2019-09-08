РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 сен. Добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт» разыскивают женщину, которая пропала 7 сентября в Люберцах, сообщается на официальной странице поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Пропала Тамара Андреевна (Скоробогатова) Супрун, 82 года, городской округ Люберцы. 7 сентября ушла в неизвестном направлении», - говорится в сообщении.

Рост женщины 170 сантиметров, она худощавого телосложения, волосы седые, а глаза светло-голубые. Была одета в пиджак болотного цвета, разноцветное платье, голубые кроссовки. На голове был платок.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о ее местонахождении, просят позвонить по телефону: 8(800)700-54-52 или по номеру «112». Также требуются добровольцы для расклеивания ориентировок в Люберцах.