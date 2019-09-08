РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 сен. В физкультурно-спортивном комплексе «Заречье» микрорайона Климовск Подольска в воскресенье торжественно открыли новый спортивный сезон 2019-2020 годов, для гостей учреждения провели показательные выступления и награждения, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В микрорайоне Климовск в воскресенье, 8 сентября, прошел День открытых дверей, посвященный новому спортивному сезону. Традиционно для гостей праздника провели консультации и выступления. Открыли программу воспитанники секции спортивных танцев.

«Сегодня у нас состоялось торжественное открытие нового спортивного сезона. Мы охватываем спортивными направлениями различные возрастные категории горожан, а в этом году у нас производится лыжный набор, расширенный набор на легкую атлетику и многое другое. Отмечу, что большим спросом пользуются общие развивающие занятия для детей младшего возраста с дальнейшим направлением в области футбола, секция дзюдо, скандинавская ходьба и так далее. Мы ждем в наше учреждение на занятия спортом не только детей в возрасте от трех лет, но и жителей более взрослого возраста. Мы рады всем и поздравляем с началом нового сезона», - сказал директор ФСК «Заречье» Александр Дудкин.

Он добавил, что в рамках торжественного открытия трех человек наградили знаками отличия ГТО. Всего в текущем году значки комплекса «Готов к труду и обороне» получили около 800 человек.