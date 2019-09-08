РИАМО - 8 сен. Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел встречу со старостами сельских поселений в Серебряных Прудах и обсудил с ними развитие населенных пунктов, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

Институт старост в Подмосковье способствует развитию сельских населенных пунктов, старосты представляют интересы своих земляков в органах местного самоуправления. В одном только городском округе Серебряные Пруды есть 75 старост, которые принимают активное участие в жизни населенных пунктов, в том числе занимаются вопросами благоустройства и общественного контроля.

«Благодаря их работе в селе Крутое ежегодно проходят субботники, приводится в порядок памятник погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны. В селе Подхожее отремонтированы дороги на улицах Прудская, Советская, Большая Слобода, в селе Глубокое высажены цветы и кустарники, в селе Мочилы организован досуг для жителей», - говорится в сообщении.

Всего на территории всей Московской области насчитывается более 3,5 тысяч старост, которые ведут свою деятельность в 37 горокругах.

«В нашем населенном пункте отсутствовала детская площадка. Я обратился к местным органам самоуправления, и нам ее сделали. Если у людей возникает проблема, то они обращаются к старосте. И я, как представитель их интересов, иду в администрацию и решаю вопрос», - сказал староста деревни Большие Белыничи городского округа Зарайск Николай Липатунин.

В ходе встречи губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил старост за плодотворную работу, отметил важность данного института, а также подарил старостам яблони и посадил вместе с ними дерево.