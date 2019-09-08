РИАМО - 8 сен. В Домодедове женщина убила своего знакомого из-за пьяной ссоры, преступление было совершено на улице Логистическая, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Тело мужчины 1962 года рождения с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки обнаружили 7 сентября около 01:00», — сказал собеседник агентства.

По подозрению в совершении преступления задержали его знакомую 1969 года рождения. Известно, что она приехала из Сыктывкара.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».