РИАМО (КОРОЛЕВ) – 8 сен. Почетный гражданин Королева, летчик-космонавт Олег Кононенко проголосовал на выборах в городской совет депутатов на своем участке, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

В воскресенье в Королеве проходят выборы в городской совет депутатов. Все 122 избирательных участка открылись в 8:00, проголосовать можно до 20:00.

«Почетный гражданин Королева, летчик-космонавт, Герой России Олег Кононенко проголосовал сегодня на выборах в совет депутатов. Космонавт отметил, что голосовать необходимо всем, кому небезразлично будущее города», – говорится в сообщении.

Символично, что его избирательный участок находится в школе №10, которая была построена в 1961 году – в год первого полета человека в космос.

Выборы проходят по пропорциональной системе в рамках единого избирательного округа. Это означает, что депутатские мандаты будут распределяться между списками кандидатов пропорционально голосам, поданным за данные списки, если они преодолели установленный барьер в 5% от числа голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Таким образом, будут избраны 30 депутатов городского совета депутатов.

Территориальная избирательная комиссия зарегистрировала на выборы шесть партий.