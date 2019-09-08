РИАМО - 8 сен. В Москве задержали женщину 1958 года рождения, подозреваемую в убийстве двух человек, сообщила РИАМО сотрудник пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по столице Юлия Иванова.

«6 сентября 2019 года безработная женщина, находясь в квартире жилого дома, расположенного на юге Москвы, в состоянии сильного алкогольного опьянения подожгла одеяло в комнате знакомых», - сказала Иванова.

В результате произошел пожар, в ходе которого погибли мужчина и женщина 1968 и 1978 годов рождения. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство двух и более лиц».

Момент поджога мужчины во дворе на юге Москвы. ВИДЕО>>