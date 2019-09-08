РИАМО - 8 сен. На 92-м километре трассы М-8 «Холмогоры» на территории Сергиево-Посадского городского округа произошло столкновение грузовика и легкового автомобиля, в результате происшествия два человека погибли и еще два пострадали, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«В 12:00 на 92-м километре М-8 произошло столкновение двух единиц. Одна из них - грузовой транспорт. В результате два человека погибли и два пострадали», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сейчас устанавливаются все причины произошедшего.

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