РИАМО – 8 сен. 13-летний учащийся школы искусств имени А.Д. Кившенко в Серебряных Прудах Алексей Фомичев выиграл грант по программе губернатора «Одаренные дети Подмосковья» на индивидуальные программы обучения, сообщается в официальном Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев лично поздравил молодого художника с началом учебного года. Фомичев в ответ подарил ему свою картину «Осенний натюрморт», выполненную акварелью.

«Победа в губернаторской программе для меня большая неожиданность, я занимаюсь восьмой год и моя цель – хорошо выучиться. Премия 1,5 миллиона рублей будет направлена на мой индивидуальный план развития – вместе с группой других победителей мы поедем на три зарубежных пленэра: в Италию, на Святую землю в Иерусалим и в Японию, будем рисовать красивые виды других стран», – сказал Фомичев.

Всего в школе искусств в Серебряных Прудах учится 127 детей от 4 до 17 лет, 19 из них занимаются по профессиональным программам. За прошедший год воспитанники данного учебного заведения приняли участие в 27 мероприятиях всероссийского и областного уровней, неоднократно завоевывали дипломы лауреатов.