РИАМО – 8 сен. 13-летний учащийся школы искусств имени А.Д. Кившенко в Серебряных Прудах Алексей Фомичев выиграл грант по программе губернатора «Одаренные дети Подмосковья» на индивидуальные программы обучения, сообщается в официальном Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев лично поздравил молодого художника с началом учебного года. Фомичев в ответ подарил ему свою картину «Осенний натюрморт», выполненную акварелью.
«Победа в губернаторской программе для меня большая неожиданность, я занимаюсь восьмой год и моя цель – хорошо выучиться. Премия 1,5 миллиона рублей будет направлена на мой индивидуальный план развития – вместе с группой других победителей мы поедем на три зарубежных пленэра: в Италию, на Святую землю в Иерусалим и в Японию, будем рисовать красивые виды других стран», – сказал Фомичев.
Всего в школе искусств в Серебряных Прудах учится 127 детей от 4 до 17 лет, 19 из них занимаются по профессиональным программам. За прошедший год воспитанники данного учебного заведения приняли участие в 27 мероприятиях всероссийского и областного уровней, неоднократно завоевывали дипломы лауреатов.
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Андрей Воробьев поздравил с началом учебного года победителя программы «Одаренные дети Подмосковья» Алексея Фомичева > > > По инициативе Губернатора такая программа поддержки талантливых детей действует в регионе с этого года: 10 школам искусств, воспитавших лучших учеников, выделяются средства на их профессиональное развитие. Учащийся Школы искусств им. А.Д. Кившенко в Серебряных Прудах стал обладателей гранта в размере 1,5 млн рублей на индивидуальные программы обучения. «Победа в Губернаторской программе для меня большая неожиданность, я занимаюсь восьмой год и моя цель - хорошо выучиться, - рассказал 13-летний художник. – Премия 1,5 млн рублей будет направлена на мой индивидуальный план развития – вместе с группой других победителей мы поедем на три зарубежных пленэра: в Италию, на Святую землю в Иерусалим и в Японию, будем рисовать красивые виды других стран». В этом образовательном учреждении занимаются 127 юных художников от 4 до 17 лет, причем 19 из них - по предпрофессиональным программам. Только за минувший год дети приняли участие в 27 мероприятиях всероссийского, областного уровней, неоднократно завоевывали дипломы лауреатов. Во время встречи Алексей Фомичев подарил Губернатору свою картину «Осенний натюрморт», выполненную акварелью. #нашеподмосковье #новаяпятилетка #образование
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