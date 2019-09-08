РИАМО – 8 сен. Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов сообщил, что жалоб на нарушения в ходе выборов в Мосгордуму на данный момент не поступало, сообщает Telegram-канал «Общественный штаб».

«Никаких жалоб на нарушения избирательного законодательства в ходе выборов депутатов Мосгордумы к настоящему времени не поступило», – сказал Горбунов.

В воскресенье в Москве открылись более 3,6 тысячи избирательных участков, найти свой участок можно с помощью специальной формы на портале mos.ru.

В единый день голосования москвичи выберут 45 депутатов Московской городской думы седьмого созыва от 45 одномандатных округов.