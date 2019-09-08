РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 8 сен. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска приступили к обрезке сухих деревьев вдоль улицы Театральная, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Климовск Подольска на днях подрядная организация МБУ «ПКБ» приступила к работам по обрезке и удалению сухостойных деревьев вдоль проезжей части улицы Театральная», – говорится в сообщении.

Ранее эту работу не могли провести из-за припаркованных по обеим сторонам дороги автомобилей, однако после установки соответствующих дорожных знаков обрезка деревьев началась.