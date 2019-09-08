РИАМО (КОРОЛЕВ) – 8 сен. В Королеве явка избирателей на выборах в городской совет депутатов по данным на 12:00 составила 6,32%, сообщил «РИАМО в Королеве» председатель территориальной избирательной комиссии (ТИК) Дмитрий Лободенков.

«По данным на 12:00 на избирательных участках Королева проголосовали 10 931 человек, что составляет 6,32%», – сказал Лободенков.

Он добавил, что выборы проходят без нарушений. На участках работают наблюдатели от партий и общественной палаты.

Выборы проходят по пропорциональной системе в рамках единого избирательного округа. Это означает, что депутатские мандаты будут распределяться между списками кандидатов пропорционально голосам, поданным за данные списки, если они преодолели установленный барьер в 5% от числа голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Таким образом, будут избраны 30 депутатов городского совета депутатов.

Территориальная избирательная комиссия зарегистрировала на выборы шесть партий. Голосование проходит на 122 участках.