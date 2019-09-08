РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 8 сен. Явка избирателей на выборах в городской совет депутатов в подмосковных Котельниках на 12:00 составила 7,2%, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Явка избирателей в городском округе Котельники на 12:00 составила 7,2%. На участках работают наблюдатели, волонтеры, осуществляется мониторинг со стороны общественной палаты города и совета депутатов Котельников», – говорится в сообщении.

Выборы в городской совет депутатов проходят в городском округе в единый день голосования, жители могут проголосовать на 13 избирательных участках. В Котельниках выборы проходят по мажоритарной системе, в основе которой лежит принцип большинства голосов.

В данном городском округе это будет шестой созыв совета депутатов.