РИАМО - 8 сен. Согласно последним данным, на 12:00 явка на выборах в Московской области составила 7,65%, на избирательные участки пришли более 156 тысяч человек, сообщил журналистам представитель пресс-службы Мособлизбиркома.

«На 12:00 явка избирателей на территории Московской области составляет 7,65%. Всего на данный момент проголосовали более 156 тысяч человек», - сказал сотрудник пресс-службы.

Всего в Подмосковье работает около 1,5 тысяч участковых избирательных комиссий, проходит 31 избирательная кампания по выборам в советы депутатов муниципальных образований. В бюллетени включены почти 2,5 тысячи кандидатов, которые разыграют 584 мандата. Проголосовать могут около 2 миллионов жителей региона.

Ранее председатель Мособлизибиркома Илья Березкин сообщил, что официальных жалоб на нарушения во время выборов в Подмосковье не поступало.