РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 8 сен. Жители Подольска 16 сентября смогут узнать об истории возникновения колыбельных на встрече в роддоме округа, сообщается на странице Сельского дома культуры «Молодежный» в соцсети «ВКонтакте».

«В Подольском роддоме 16 сентября состоится познавательная встреча, посвященная истории возникновения колыбельных. Помимо этого, сотрудники СДК «Молодежный» расскажут о том, насколько они полезны и попробуют порассуждать об этом», – говорится в сообщении.

Мероприятие начнется в 14:00 по адресу: улица Кирова, дом №38. Вход свободный.