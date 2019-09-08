РИАМО - 8 сен. В Подмосковье избиратель пытался проголосовать за депутата Мосгордумы на участке, где выбирали депутатов Московской области, сообщил журналистам председатель Мособлизибиркома Илья Березкин.

«Оформленных жалоб в настоящий момент не поступало. Однако шесть обращений в настоящий момент имеем. Два из них довольно забавные. Один избиратель хотел проголосовать на выборах в Мосгордуму и пришел на наш участок. Один избиратель хотел проголосовать в Красногорске, но там на сегодняшний день выборов нет», - сказал Березкин.

Он добавил, что также были зафиксированы два обращения, связанные с вбросом бюллетеней в Сергиевом Посаде и Орехово-Зуеве. На этих участках урны опечатаны.

«Тревожные ситуации мы видим в социальных сетях, однако не видим их в официальных жалобах и обращениях. Речь якобы о нарушениях в голосовании или так называемых вбросах в Сергиевом Посаде и в Орехово-Зуеве. В настоящий момент мы с ними держим связь. Туда выехал наряд полиции. В соответствие с законом мы опечатали урны. Выставлены новые ящики голосования», - добавил Березкин.

Всего в Подмосковье работает около 1,5 тысяч участковых избирательных комиссий. Проголосовать могут около 2 миллионов жителей региона.