РИАМО – 8 сен. С момента начала электронного голосования на выборах в Мосгордуму в системе произошло уже два сбоя, около 11:30 голосование приостанавливали на час, пишет ТАСС.

«Возникла проблема в оборудовании, которое производит шифрование бюллетеней. Сбой продлился час, работа системы полностью восстановлена. Все голоса будут учтены, подобные внештатные ситуации были успешно отработаны на тестировании», – прокомментировал заместитель руководителя департамента информационных технологий Москвы Артем Костырко первый сбой в системе.

Второй сбой случился около 11:30. Голосование приостановили на час. Костырко отметил, что за это время будет изменено оборудование.

По данным издания на 12:20, система снова заработала.

«Голоса не потеряны. Те, кто «завис», смогут проголосовать. Те, кто не смогли войти, с ними коммуникация отдельная, пригласим повторно зайти», – отметил Костырко.

Он добавил, что «зависли» 543 пользователя.