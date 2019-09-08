РИАМО – 8 сен. Мэр Москвы Сергей Собянин проголосовал на выборах в Мосгордуму, он посетил избирательный участок в Пресненском районе столицы, сообщает ТАСС.

«Сергей Собянин принял участие в голосовании по выборам депутатов Мосгордумы и призвал всех москвичей отдать свои голоса за кандидатов. Он проголосовал на улице Николаева в Пресненском районе», – говорится в сообщении.

Ранее в голосовании приняли участие президент России Владимир Путин и патриарх Кирилл.

В воскресенье в Москве открылись более 3,6 тысячи избирательных участков, найти свой участок можно с помощью специальной формы на портале mos.ru.

В единый день голосования москвичи выберут 45 депутатов Московской городской думы седьмого созыва от 45 одномандатных округов.