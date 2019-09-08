РИАМО – 8 сен. Праздничные мероприятия в честь 872-летия Москвы в первый день празднования, 7 сентября, посетили более 4 миллионов человек, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Вчера во всех округах столицы отмечали День города. На праздник пришли больше 4 миллионов человек. Сегодня гулянья в честь 872-го дня рождения Москвы продолжаются. Будет много интересного, приходите!» – написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Ко Дню города в столице подготовили масштабную культурную программу на десятках площадок. Так, 7 сентября в Москве прошли 313 творческих мастер-классов и 100 открытых тренировок. Одной из основных площадок праздника стала ВДНХ.