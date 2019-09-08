РИАМО (КОРОЛЕВ) – 8 сен. Депутат Госдумы РФ, космонавт, герой России Елена Серова проголосовала на выборах в городской совет депутатов в Королеве, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

В воскресенье в Королеве проходять выборы в городской совет депутатов. Все 122 избирательных участка открылись в 8:00, проголосовать можно до 20:00.

«Каждый должен сделать свой выбор, чтобы город процветал, становился еще лучше. От нашего выбора зависит наше будущее, поэтому нужно проявить свою гражданскую позицию и прийти на избирательный участок», – сказала Серова.

Выборы проходят по пропорциональной системе в рамках единого избирательного округа. Это означает, что депутатские мандаты будут распределяться между списками кандидатов пропорционально голосам, поданным за данные списки, если они преодолели установленный барьер в 5% от числа голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Таким образом, будут избраны 30 депутатов городского совета депутатов.