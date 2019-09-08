РИАМО – 8 сен. На востоке Москвы отряд «СпасРезерв» во главе с Александром Гориновым вызволил енота, который сидел между кондиционером и окном в здании на Амурской улице, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Сначала животное выбежало на проезжую часть, где его обнаружила компания молодых людей. Они тут же позвонили спасателям. Животное в это время успело юркнуть за кондиционер ближайшего дома. Енот то скрывался за внешним блоком кондиционера, располагающимися на окне первого этажа, то выглядывал вновь.

«Мы установили лестницу, и, стоя на ней, спасатель несколько раз набрасывал на енота петлю для ловли животных. Но юркий зверек снимал ее своими чрезвычайно подвижными и сильными лапками. Резиновой палкой сотрудников полиции мы отвлекли внимание ловкача, после этого нам удалось зафиксировать петлю на теле возмутителя спокойствия», – сказал собеседник агентства.

В итоге совместными усилиями спасателей и сотрудников полиции недовольного зверька вытащили и посадили в переноску. Животное передали представителями департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Во время спасательной операции никто не пострадал.