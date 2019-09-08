РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 8 сен. Надземный пешеходный переход на Большой Серпуховской улице в Подольске очистили от мусора после жалобы местной жительницы, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница округа написала на портал жалобу на неудовлетворительное состояние пешеходных переходов. Она отметила, что пешеходный переход над железнодорожной платформой «Кутузовская» не убирается. И добавила, что за прошедшее лето его ни разу не убирали.

«Домодедовское региональное управление автомобильных дорог ГБУ МО «Мосавтодор» рассмотрело обращение по вопросу очистки (надземного – ред.) пешеходного перехода на автодороге на улице Большая Серпуховская и сообщает, что указанная дорога входит в реестр собственности Московской области и находится в оперативном управлении ГБУ МО «Мосавтодор». Работы по очистке пешеходного перехода выполнены», – сказал начальник Домодедовского РУАД Игорь Мясоедов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.