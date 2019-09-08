РИАМО - 8 сен. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил Хабиба Нурмагомедова с победой в поединке и защитой титула чемпиона UFC в легком весе.

Нурмагомедов 7 сентября провел поединок против американца Дастина Пуарье.

«Мужчина! С победой, Хабиб!» – написал Воробьев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Поединок с американцем стал для Нурмагомедова первым после 9-месячной дисквалификации. Штрафные санкции на российского спортсмена наложили из-за драки, которую он устроил после боя с ирландцем Конором Макгрегором. Такой вердикт был вынесен Атлетической комиссией штата Невада.