РИАМО – 8 сен. Явка на выборах депутатов Мосгордумы по состоянию на 10:00 составила 1,91%, это почти 119 тысяч человек, сообщил руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в Мосгордуму Алексей Венедиктов.

«Явка по данным МГИК на 10:00 – 1,91% (118 983 человека). В 2014 году явка на 10:00 была 1,64%», – написал Венедиктов в своем Telegram-канале.

Ранее он сообщил, что по состоянию на 10 утра явка участников электронного голосования на выборах в Мосгордуму составила 39%.

В воскресенье в Москве открылись более 3,6 тысячи избирательных участков, найти свой участок можно с помощью специальной формы на портале mos.ru.

В единый день голосования москвичи выберут 45 депутатов Московской городской думы седьмого созыва от 45 одномандатных округов.