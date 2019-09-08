РИАМО - 8 сен. На избирательных участках Московской области впервые работает круглосуточное видеонаблюдение, это позволяет в режиме реального времени видеть все, что происходит на участках, сообщил РИАМО представитель пресс-службы Мособлизбиркома.

«Впервые на выборах в Подмосковье работает круглосуточное видеонаблюдение. Во всех территориальных избирательных комиссиях установлены камеры. Это позволяет в онлайн-режиме видеть все, что происходит на участках и, в случае нарушений, моментально на них реагировать», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что также новинкой для единого дня голосования в этом году в Московской области стало мобильное приложение с возможностью фото, видео и геофиксации. Приложение позволяет собирать оперативную информацию с мест от членов участковых комиссий.