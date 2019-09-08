РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 8 сен. Волонтеры движения «Милосердие Подольск» отправили гуманитарную помощь в соцслужбу Казанского собора Калужской области, сообщается в группе волонтерского движения в соцсети «ВКонтакте».

«В Подольске «Лавку добра» волонтерского движения «Милосердие Подольск» посетили представители социальной службы Казанского собора города Людиново Калужской митрополии (Калужская область – ред.). Она активно существует с 2016 года и помогает малоимущим жителям Людинова. Приехавшая машина была загружена одеждой и обувью. Всю школьную и спортивную форму, собранную в результате проведения акции «Соберем ребенка в школу», оставшуюся от раздачи нашим подопечным, также передали детям Калужской области», – говорится в сообщении.

В материале отмечается, что также нуждающимся передали диски с детскими мультфильмами и игрушки.