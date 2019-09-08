РИАМО – 8 сен. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проголосовал на выборах в Мосгордуму перед богослужением в храме великомученика Никиты, сообщает kp.ru.

«Святейший патриарх Кирилл принял участие в выборах депутатов Мосгордумы седьмого созыва. Перед началом богослужения в храме великомученика Никиты он посетил избирательный участок», – сообщил пресс-секретарь Патриарха иерей Александр Волков.

Патриарх голосовал на избирательном участке недалеко от своей резиденции в Переделкино Одинцовского городского округа.

Ранее на выборах в Мосгордуму проголосовал Владимир Путин, он посетил избирательный участок в РАН.

В воскресенье в Москве открылись более 3,6 тысячи избирательных участков, найти свой участок можно с помощью специальной формы на портале mos.ru.