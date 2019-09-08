РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 8 сен. Ветеран Великой Отечественной войны Иван Каверин в свой день рождения проголосовал на выборах в городской совет депутатов в подмосковных Котельниках, сообщается на официальной странице администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

Выборы в городской совет депутатов проходят в Котельниках в единый день голосования – 8 сентября, жители могут проголосовать на 13 избирательных участках.

«Ветеран войны Иван Каверин пришел на выборы в день своего рождения. Сегодня ему исполнилось 93 года. Члены участковой избирательной комиссии встретили его стоя и с аплодисментами. Несмотря на то, что он приехал на коляске, до избирательной урны шел сам», – говорится в сообщении.

Он голосовал на участке №1136.

В Котельниках выборы проходят по мажоритарной системе, в основе которой лежит принцип большинства голосов. В данном городском округе это будет шестой созыв Совета депутатов.