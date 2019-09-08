РИАМО – 8 сен. Президент России Владимир Путин проголосовал на выборах депутатов Мосгордумы в единый день голосования, сообщает ТАСС.

Путин приехал на избирательный участок в Российской академии наук около 10:00. Он также ответил на вопрос, знает ли лично кандидата, за которого отдал голос.

«Нет, не знаю. Но надеюсь, что это хороший, порядочный человек», – сказал Путин.

Он также выразил надежду, что на нынешних выборах представлены достойные кандидаты.

На вопрос о том, не хотелось бы ему большего количества кандидатов, президент ответил, что в некоторых странах есть и 50, и 100 кандидатов, но важно не количество, а качество.

В воскресенье в Москве открылись более 3,6 тысячи избирательных участков, найти свой участок можно с помощью специальной формы на портале mos.ru.

На этих выборах в Москве впервые используют систему электронного голосования, которая основана на технологии блокчейна. Надежность и безопасность системы подтвердили результаты нескольких тестирований.





