РИАМО - 8 сен. По состоянию на 10 часов утра явка на выборах в советы депутатов муниципальных образований Подмосковья составила 1,68%, что составляет более 33,3 тысячи человек, сообщил журналистам председатель Московской областной избирательной комиссии Илья Березкин.

«На 10:00 явка составила 1,68 процента. Количество наблюдателей не изменилось, их более 5,3 тысячи человек», - сказал Березкин.

Он добавил, что традиционно высокая явка происходит в муниципалитетах с небольшой численностью избирателей, таких как Власиха, Звездный городок и Жуковский.

Больше всего на данный момент избирательные участки посетили в Сергиево-Посадском округе, там уже проголосовало более 3,7 тысячи человек, что составляет почти 2% от общего количества избирателей округа.

Также в лидерах Раменский округ, где проголосовали более 3,2 тысячи человек, и городской округ Королев, там проголосовали более 3,5 тысяч человек, что составляет 1,7 и 2,07% соответственно.

В Московской области в воскресенье проходит 31 избирательная кампания по выборам в советы депутатов муниципальных образований. В бюллетени включены почти 2,5 тысячи кандидатов, которые разыграют 584 мандата.

Всего в Подмосковье работают около 1,5 тысяч участковых избирательных комиссий. На участках ожидается более 2 миллионов избирателей, для них заготовлено 3 миллиона бюллетеней.

На территории избирательных участков в Московской области дежурят более 4 тысяч сотрудников полиции, а также сотрудники частных охранных предприятий, кинологи и дружинники. За ходом голосования следят свыше 6 тысяч наблюдателей.