РИАМО – 8 сен. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов призвал жителей Подмосковья принять участие в выборах и отдать голос за достойного кандидата.

«В Подмосковье сегодня выбирают местные советы депутатов. Почти 1,5 тысячи участков и более 6 тысяч наблюдателей – сделано все возможное, чтобы любой неравнодушный к судьбе своего города житель нашел время и пришел поддержать самого достойного кандидата. Именно вы решаете, кто действительно сможет представлять и защищать ваши интересы», – написал Брынцалов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он напомнил, что голос каждого избирателя очень важен.

В Московской области в воскресенье проходит 31 избирательная кампания по выборам в советы депутатов муниципальных образований. В бюллетени включены почти 2,5 тысячи кандидатов, которые разыграют 584 мандата.

На территории избирательных участков в Подмосковье дежурят более 4 тысяч сотрудников полиции, а также сотрудники частных охранных предприятий, кинологи и дружинники. За ходом голосования следят свыше 6 тысяч наблюдателей.