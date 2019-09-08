РИАМО - 8 сен. Больше трети участников электронного голосования на выборах в Мосгордуму проголосовали на 10:00, явка составила 39%, сообщил руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в Мосгордуму Алексей Венедиктов.

«Явка в э-голосовании на 10 утра – 39%», – написал Венедиктов в своем Telegram-канале.

Ранее он сообщил, что по состоянию на 9:00 проголосовали 23% участников электронного голосования.

Электронное голосование доступно в трех избирательных округах: №1 (Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково), №10 (Северный, Лианозово, Бибирево) и №30 (Чертаново Центральное, Чертаново Южное). Всего на попадание в Мосгордуму претендуют более 200 кандидатов.