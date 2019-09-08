РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 8 сен. В подмосковном Подольске руководство котельной «Радуга Хит» планирует перевести инженерные сети микрорайона Силикатная-2 от застройщика на котельную, сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» член общественной палаты округа Максим Радайкин.

В Подольске 7 сентября прошла встреча жителей с представителями котельной «Радуга хит» и администрации округа по вопросам отсутствия горячего водоснабжения в микрорайоне Силикатная-2. Как оказалось, УК перекладывают ответственность за все отключения и аварии на котельную. Однако «Радуга Хит» отвечает за производство тепла и горячего водоснабжение, а УК отвечает за доставку тепла внутри дома. За доставку самого тепла от котельной до дома формально отвечает застройщик. Но застройщик микрорайона «ДСК» (владелец инженерных сетей) находится в стадии банкротства, директор в уголовном розыске, счета компании пусты.

«Жители отметили, что не имеют долгов за услуги ЖКХ. К сожалению, по соседству с ними живут люди, которые годами не оплачивали счета. Все это сложилось в десятки миллионов рублей долга перед котельной. Но нынешнее состояние сетей не позволяет отключить один дом, а только всю линию. Тем не менее текущий ремонт сетей котельная производит за счет своих средств. Директор котельной совместно с администрацией города решили вопрос о переходе инженерных сетей от банкротящейся «ДСК» к «Радуга Хит», – сказал Радайкин.

Он добавил, что из 30 распределительных камер за лето одна была полностью заменена, одна частично, еще две прошли капитальный ремонт. Поэтапный ремонт по завершению даст возможность отключать отдельные участки и на них проводить ремонтные работы. После полного завершения работ на распределительных камерах, можно будет начать работу с отдельными домами-должниками, где общая сумма долга свыше 10 миллионов рублей.

«Встреча была громкой и тяжелой, но в итоге всем удалось быть услышанными. Директор котельной объяснил текущее положение дел. Директор «Радуга Хит» при этом обозначил, что даже с переходом сетей, полной оплатой долгов ему потребуется 1-2 года работы для того, чтобы полностью заменить все старые распределительные камеры и затем поменять линии теплоснабжения. Встреча была полезной для всех и начала приносить свои результаты. Новый отопительный сезон уже пройдет более спокойно для жителей», – пояснил Радайкин.