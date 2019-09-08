РИАМО - 8 сен. Мосгоризбирком рассказал о первых жалобах на нарушения во время голосования на выборах в Московскую городскую думу, в частности, на одном из избирательных участков района Марьино поставили непрозрачную урну.

Один из пользователей Twitter рассказал о том, что на избирательном участке 1468 в школе №491 в Марьине поставили три урны, одна из которых «полностью затонирована».

«Ваше обращение рассмотрено. Урна на УИК в районе Марьино заменена на прозрачную», — говорится в сообщении Мосгоризбиркома в Twitter.

От активистов организации «Карта нарушений» поступило сообщение, что на участке №1652 не пропускали члена комиссии с правом совещательного голоса.

«Члена комиссии с правом совещательного голоса на УИК 1652 допустили. Нарушений нет», — сообщается в Twitter-аккаунте комиссии.

Также активисты «Карты нарушений» пожаловались на отсутствие шторок на участке в Северном Бутове. Мосгоризбирком рассмотрел обращение и сообщил, что это не является нарушением тайны голосования.

В воскресенье в Москве открылись более 3,6 тысячи избирательных участков, найти свой участок можно с помощью специальной формы на портале mos.ru.

На этих выборах в Москве впервые используют систему электронного голосования, которая основана на технологии блокчейна. Надежность и безопасность системы подтвердили результаты нескольких тестирований.