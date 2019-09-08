РИАМО - 8 сен. Мосгоризбирком рассказал о первых жалобах на нарушения во время голосования на выборах в Московскую городскую думу, в частности, на одном из избирательных участков района Марьино поставили непрозрачную урну.
Один из пользователей Twitter рассказал о том, что на избирательном участке 1468 в школе №491 в Марьине поставили три урны, одна из которых «полностью затонирована».
«Ваше обращение рассмотрено. Урна на УИК в районе Марьино заменена на прозрачную», — говорится в сообщении Мосгоризбиркома в Twitter.
От активистов организации «Карта нарушений» поступило сообщение, что на участке №1652 не пропускали члена комиссии с правом совещательного голоса.
«Члена комиссии с правом совещательного голоса на УИК 1652 допустили. Нарушений нет», — сообщается в Twitter-аккаунте комиссии.
Также активисты «Карты нарушений» пожаловались на отсутствие шторок на участке в Северном Бутове. Мосгоризбирком рассмотрел обращение и сообщил, что это не является нарушением тайны голосования.
В воскресенье в Москве открылись более 3,6 тысячи избирательных участков, найти свой участок можно с помощью специальной формы на портале mos.ru.
На этих выборах в Москве впервые используют систему электронного голосования, которая основана на технологии блокчейна. Надежность и безопасность системы подтвердили результаты нескольких тестирований.
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