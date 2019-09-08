РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 8 сен. Более 73 тысяч жителей Люберец приняли участие в празднике, организованном в честь Дня города Люберцы, сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.

День города прошел 7 сентября в парках Люберец.

«Более 73 тысяч люберчан посетили <...> мероприятия, посвященные Дню города Люберцы. Это был красивый, насыщенный, по-настоящему праздничный день! Вы делились своими улыбками, прекрасным настроением, признавались в любви родному округу! Спасибо всем, кто принимал участие в торжествах! Всем, кто разделил эту радость с нами», – написал Ружицкий на своей странице в соцсети «ВКонтакте».