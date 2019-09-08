РИАМО – 8 сен. В Москве 7 сентября в рамках празднования Дня города прошли 313 творческих мастер-классов и 100 открытых тренировок, в том числе занятия на скалодроме и полеты на зиплайне, праздничные мероприятия продолжаются в воскресенье, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

«Подошел к концу первый день торжеств в честь 872-го дня рождения Москвы. За 12 часов, с 10:00 до 22:00, гости четырех площадок, расположенных на Тверской и близлежащих улицах поучаствовали в 313 творческих мастер-классах, 100 открытых тренировках, 96 экскурсиях. А еще – послушали 24 лекции и посмотрели 48 спектаклей и концертов на сценах и 260 мероприятий уличной анимационной программы», – говорится в сообщении.

В спортивной программе наибольшей популярностью среди гостей пользовались тренировки на скалодроме. На втором месте – полеты на зиплайне, далее – памтрек, скейтпарк и sup-серфинг. Среди творческих мастер-классов и образовательных программ в топе по популярности – игра «Что? Где? Когда?». Ее организовали на площадке «Программа Возрождения» на Тверской улице. Многие гости поучаствовали в «Мото-мастерской», посетили студию «Робототехника».

На сценах больше всего зрителей собрали выступления, поставленные специально к празднику. Это концертные программы «Открытие ВСХВ 1954 года» симфонического оркестра и хорового проекта под руководством Владимира Яцкевича, шоу «Танцы народов мира» от продюсерского центра народного артиста России Андриса Лиепы, специальный проект труппы РУПОР «По утренним росам шагали в Москву».

В воскресенье площадки на Тверской работают с 10:00 до 22:00.