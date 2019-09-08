РИАМО - 8 сен. Хоккей и фигурное катание являются наиболее популярными видами спорта в Подмосковье, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В 2019 году в подмосковном Красногорске открылась Академия хоккея имени Петрова. Это один из 50 оздоровительных комплексов, строящихся в Подмосковье.

«Упор мы делаем на ледовые дворцы - бешеная популярность фигурного катания, хоккея. Вообще Подмосковье - хоккейный регион, Электросталь, Химки, Одинцово традиционно участвуют в чемпионате Московской области и Москвы. Наша задача - максимально создать возможности для занятий спортом», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

Он отметил, что также в регионе благоустраиваются парки, скверы, набережные, где создаются комфортные условия для занятий спортом на природе.

«Мы приняли программу, она актуальна для всех городов Подмосковья - привести парки в надлежащее состояние. В парках многие гуляют, и старшее поколение, и родители с детьми, и молодежь», - заключил Воробьев.