РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 8 сен. В подмосковном Подольске 9 сентября пройдет матч чемпионата Континентальной хоккейной лиги между подольским ХК «Витязь» и московским ХК «Динамо», сообщается в группе «Хоккейный клуб «Витязь» в соцсети «ВКонтакте».

«Приглашаем 9 сентября в Подольск на хоккей, на первую игру чемпионата КХЛ «Витязя» в Подольске с московским «Динамо». Церемония открытия состоится в 19:15. Торжественное вбрасывание – в 19:30», – говорится в сообщении.

В материале отмечается, что автограф-сессия будет проходить с 18:30, вход в фойе будет с 18:00.