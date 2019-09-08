РИАМО – 8 сен. По состоянию на 09:00 явка избирателей, которые принимают участие в электронном голосовании на выборах в Мосгордуму, составила 23%, сообщил руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в Мосгордуму Алексей Венедиктов.

«Явка в э-голосовании на 9 утра – 23%», – написал Венедиктов в своем Telegram-канале.

Он также рассказал, что за первые 15 минут работы в электронном голосовании приняли участие 4,8% зарегистрированных избирателей.

Электронное голосование доступно в трех избирательных округах: №1 (Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково), №10 (Северный, Лианозово, Бибирево) и №30 (Чертаново Центральное, Чертаново Южное). Всего на попадание в Мосгордуму претендуют более 200 кандидатов.