РИАМО – 8 сен. Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче 30% акций научно-технического центра МГУ «Воробьевы горы» в собственность Москвы, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации РФ.

«В целях обеспечения функционирования инновационного научно-технического центра «Воробьевы горы» постановляю: принять предложение правительства Российской Федерации и правительства Москвы о передаче в собственность города Москвы 30% акций акционерного общества «Управляющая компания инновационного научно-технического центра МГУ «Воробьевы горы», – говорится в документе.

Президент также поручил правительству РФ за 3 месяца обеспечить передачу акций.

Указ был подписан 7 сентября.

Постановление о создании ИНТЦ премьер-министр Дмитрий Медведев подписал в марте 2019 года. Одна из ключевых задач инновационного центра – повышение инвестиционной привлекательности исследований и разработок в медицине, фармацевтике, информационных технологиях, нанотехнологиях, робототехнике, космосе и других сферах.