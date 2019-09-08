РИАМО (КОРОЛЕВ) - 8 сен. Около 50 тысяч человек приняли участие в праздновании Дня города в Королеве, сообщил «РИАМО в Королеве» заместитель руководителя городской администрации Илья Конышев.

Седьмого сентября Королев отметил День города. На центральной площади, в парке и на стадионе «Вымпел» прошли основные праздничные мероприятия.

«Праздник был организован по всему городу. Работал фестиваль спорта, развлечения и активности были рассчитаны и на детей, и на взрослых. Всего в праздновании приняли участие около 50 тысяч человек», - сказал Конышев.

Праздник завершился на стадионе «Вымпел» большим концертом, ярким лазерным шоу и грандиозным салютом.