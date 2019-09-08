РИАМО - 8 сен. Театрализованные шествия, народные гулянья, фестивали, мастер-классы и концерты прошли в День 80-летия Химок, торжественные мероприятия были организованы во всех парках города, сообщается в официальном Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

От имени губернатора региона Андрея Воробьева с юбилеем горожан поздравил зампред правительства Московской области Александр Чупраков. Глава муниципалитета Дмитрий Волошин вручил награды отличившимся жителям округа.

«В День города на Аллее героев трудовой славы был открыт памятник конструктору космической программы Георгию Бабакину. В парке имени Толстого состоялись мастер-классы по росписи тарелок и футболок, спортивно-массовые мероприятия, анимационное шоу, викторины, фестиваль национальных культур, ярмарка допобразования. В парке имени Величко - танец зумба, живопись на холстах, занятия «Глиттер-поделка», «Браслеты из мемори-проволоки», химическое шоу», — говорится в сообщении.

Шоу мыльных пузырей прошло в парке «ЭКО-берег». А в парке «Подрезково» были организованы выставки местных художников, выступления артистов уличного театра, мастер-классы по живописи на мольбертах, созданию красочной банданы, мягких игрушек. В сквере «Юбилейный» походил фестиваль «Колесо историй Химки-80», в сквере «Юность» - мир увлечений «Химки Live», на площадке перед стадионом «Арена Химки» - театрализованное шествие.

На концертах в парках и на стадионе «Арена Химки» выступили «Ленинград», Uma2rman, Полина Гагарина, Катя Лель, Маргарита Суханкина, Алиса Мон, Антон Зацепин. Завершился День города грандиозным салютом.