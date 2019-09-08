РИАМО - 8 сен. В подвале одного из корпусов Центральной районной больницы в Луховицах произошло возгорание в электрощитке, в целях безопасности из здания эвакуировали 80 человек, никто не пострадал, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

«В 06:25 7 сентября поступило сообщение о задымлении в ГБУЗ МО «Луховицкая ЦРБ» по адресу: Луховицы, улица Мира 39/5. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения в 06:35 происходило сильное задымление в подвальном помещении. В 06.38 – локализация пожара на площади 3 квадратных метра», - говорится в сообщении.

На сайте добавляется, что уже в 7:02 произошла полная ликвидация пожара.

Во время происшествия из больницы в соседний корпус эвакуировали 80 человек, из них четыре ребенка. В результате возгорания никто не пострадал.