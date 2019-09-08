РИАМО - 8 сен. Более 50 тысяч зрителей и гостей приняли участие в праздновании Дня города, посетили различные площадки городского фестиваля и большой гала-концерт на главной площади подмосковного Реутова, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Свой 79-й день рождения Реутов отметил 7 сентября. Грандиозный праздник под девизом «Единство непохожих» объединил на фестивальных площадках самых разных людей. Занятия по душе нашли и любители музыки, и болельщики спортивных соревнований, и заядлые посетители выставочных залов. Сердца самых юных реутовчан завоевали целые городки аттракционов и детские театральные представления», - говорится в сообщении.



Старт празднику дали традиционный легкоатлетический забег на призы главы городского округа и праздник «Посвящение в первоклассники», в котором приняли участие более тысячи детей. Жителей и гостей города также ожидали исторические и художественные выставки, мастер-классы и презентации учреждений образования, культуры и спорта, выступления детских творческих коллективов, запуски воздушных змеев, грандиозное мотошоу и угощения от поваров фудтраков.

Глава городского округа Реутов Станислав Каторов с главной сцены праздника обратился к жителям муниципалитета.

«В 2019 году Реутов отмечает 79 лет со дня присвоения статуса города. Все эти годы Реутов рос и развивался вместе со своими жителями, которые стали его неотъемлемой частью, его сердцем. Вместе мы прошли непростой, но достойный путь. Уверен, что впереди нас ждут только интересные события, насыщенная работа, новые победы и перемены к лучшему. Для достижения этих целей важен вклад каждого неравнодушного человека, желающего видеть родной город и наше любимое Подмосковье процветающими и сильными! С праздником, любимый город!» - сказал глава муниципалитета.



Видеообращение к горожанам направил также губернатор Московской области Андрей Воробьев, который особо подчеркнул статус Реутова как наукограда Российской Федерации.



«Реутов - город молодой, заряженный на результат. В округе много инициативных и неравнодушных людей, которые стремятся изменить жизнь к лучшему. И мы стараемся, чтобы Реутов соответствовал этим запросам. Спасибо за активную позицию, за участие в жизни Подмосковья. Здоровья, успехов и благополучия. Только вперед!» - сказал глава региона в видеообращении к жителям Реутова.



Завершили праздничный день в Реутове выступления групп «Руки Вверх!» и «Отпетые мошенники», а также красочный салют.